Yaşam

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, fındık bahçelerinde çalışmak yerine okulda eğlenip öğreniyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Düzce'ye fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, sıcak havada bahçelerde çalışmak yerine okullarda eğitim alarak spor ve sanat etkinliklerine katılıyor.

Ömer Ürer  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, fındık bahçelerinde çalışmak yerine okulda eğlenip öğreniyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Fındık hasadının başladığı Düzce, şehre Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa ve Hatay'dan gelen mevsimlik tarım işçisi aileleri ağırlıyor.

Evlerinden ve arkadaşlarından uzaklaşmak zorunda kalan çocuklar da yaz sıcağında fındık bahçelerinde ailelerine eşlik etmek durumunda kalıyor.

Aileleriyle gelen yaklaşık bin çocuk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle geliştirilen "Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi" sayesinde çalışmak yerine eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.

Hibe desteğini Avrupa Çikolata Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşunun sağladığı proje kapsamında tespit edilen çocuklar, ailelerin onayı alındıktan sonra en yakın okula kaydettiriliyor, okulun uzak olması durumunda taşımalı eğitim uygulaması yapılıyor.

"Amacımız sadece ders yapmaları değil, kentten mutlu şekilde ayrılmaları"

Derneğin eğitim koordinatörü Engin Kahraman, AA muhabirine, memleketlerinden işçilik için uzak kalan ailelerin çocuklarına eğitim verdiklerini anlattı.

Aileler bahçelerde fındık toplarken, çocukları işçilikten uzaklaştırmak için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlerin gözetiminde eğitim verdiklerinden bahseden Kahraman, "Sabahları kültür derslerimiz, öğleden sonra ise sportif ve sanatsal derslerimiz var. Geziler düzenleyerek çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın sadece ders yapmaları değil, kentten mutlu şekilde ayrılmaları. Asıl amacımız ise çocuklarımızın fındık bahçelerinde çocuk işçi olmalarından uzaklaşmalarıdır." diye konuştu.

Kahraman, çocukların sadece yaz dönemlerinde değil yılın her mevsiminde farklı bölgelerdeki hasatlar için çeşitli illere gittikleri için evlerinden uzak kaldıklarına değindi.

Bu nedenle çocukların da evlerinden ve arkadaşlarından uzak kaldıklarına işaret eden Kahraman, "Biz bir nebze, onların mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bakanlığımıza bağlı okullarımızda yine Bakanlığımıza bağlı öğretmenlerimizle onlara mutluluk yaşatmaya çalışıyoruz. Valiliğimize, Kaymakamlığımıza ve yerel yönetimlerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bize bu fırsatı oluşturdukları için teşekkür ediyoruz. Keşke her ilçemizde her çocuğumuza ulaşabilsek." ifadelerini kullandı.


Kahraman, şu an yaklaşık bin öğrenci ve çocuğa dokunmaya çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi servislerle getirip akşam geri bırakıyoruz. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği yiyerek derslerini, spor faaliyetlerini yapıyorlar. Öğrencilerimize kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiriyoruz." dedi.

