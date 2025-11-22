Dolar
Yaşam

Sahiplendiği karga "Kömür" en yakın dostu oldu

Düzce'de emekli uzman çavuş Kemal Kara, evinde beslediği karga ile yakın dostluk kurdu.

22.11.2025
Sahiplendiği karga "Kömür" en yakın dostu oldu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Uzun yıllar Türkiye'nin birçok şehrinde uzman çavuş olarak görev almasının ardından emekli olup memleketi Düzce'ye yerleşen 3 çocuk babası 54 yaşındaki Kara, yaklaşık bir ay önce kızının çalıştığı iş yerinde aracının üzerine konarak evine kadar gelen kargayı sahiplendi.

Kara, aile bireyleri tarafından "Kömür" ismi verilen kargayı, öncelikle evin balkonunda beslenmeye başladı. Bir süre sonra buradan hiç ayrılmayan ve evin içerisine kadar giren Kömür, daha sonra adeta evin üyesi oldu.

Karganın sevecen ve yakın tavırlarına karşılık vererek onu her gün özenle besleyen Kara ile hayvan arasında görenleri şaşırtan güçlü bağ oluştu.

"Ben de ister istemez bağlandım ona"

Kemal Kara, AA muhabirine, aile olarak özellikle sahipsiz hayvanlara karşı özel ilgilerinin olduğunu, kedi ve köpeğin ardından karga sahiplendiklerini söyledi.

Karganın, yabani hayvan gibi değil, aileden biri gibi davrandığını anlatan Kara, "Hiç kaçmıyor, hepimizi tanıyor. Evin içerisinde bütün odaları benimle dolaşıyor. Salonda koltuğa uzanıyorum, rahat bırakmıyor. Üzerime yorgan çekiyorum, altına girmeye çalışıyor. Bazen mecburen kapalı balkonumuz var, oraya götürüyorum. Yoksa rahat bırakmıyor." diye konuştu.

Kara, hayvanın çok cana yakın olduğunu ve sürekli ilgi beklediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kargayı sahiplendiğimizi, karga beslediğimizi duyanlar, görenler sürekli 'Gözünüze dikkat edin.' diyor. Ağzımdan yemek bile almaya çalışıyor. Ben bütün hayvanlara karşı ilgiliyim. Kömür, bir ayı aşkın süredir bizimle. Evden çıktığımızda her bireyin gözü, aklı evde kalıyor. Onunla olmak için bir an önce eve gelmek istiyoruz. Eve misafir ve yabancı geldiği zaman ilk etapta biraz tepki gösteriyor, sonra alışıyor. Ben de ister istemez bağlandım ona. Dışarıya çıktığım zaman kaçıp gidecek diye korkuyorum. Bir kaç kez çıkardım geri geldi ama ona bağlandım kaçarsa diye korktuğum için çıkarmak istemiyorum. Kaçarsa bende derin üzüntü oluşturur. Daha önce kuş besliyordum. Elimde can verdi, çok üzüldüm. O gittiğinden bu yana eve kuş sokmuyordum, bu ilk oldu."

Hayvanın nasıl besleneceği, nasıl bakılabileceği konusunda veterinerden destek almadığını, sadece internetten öğrendiği bilgiler doğrultusunda hareket ettiğini dile getiren Kara, "Şu an için tek sorunumuz tuvalet konusu. Onu da öğretmeye çalışacağız." dedi.

