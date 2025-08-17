Dolar
Gündem

"İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasını 1 milyon 25 bin aile kullanmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen, "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasının, 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
"İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasını 1 milyon 25 bin aile kullanmaya başladı Fotoğraf: Ayşe Şensoy Boztepe/AA

Ankara

Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmesine ilişkin birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatarak, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerini desteklemek, eşler arasındaki sağlıklı evlilik hayatını güçlendirmek amacıyla Aile Yılı kapsamında "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasını geliştirdiklerini belirtti.

Uygulamanın, çiftlere ilk yuva kurdukları andan itibaren destek olmak amacıyla tasarlandığını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Eşler arasındaki iletişime yönelik konularla ailelerin çocuk gelişimi konusunda ihtiyaç duyduğu bilgileri, bu uygulamayla tek çatı altında topladık. Uygulamamız, çocuk gelişimi ve aile hayatına dair ücretsiz, güvenilir ve kapsamlı bilgilerle, ebeveynlere rehberlik ediyor, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini destekleyen içerikler sunuyor. Her şeyden önce anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkanı veriyor. Bunun yanı sıra uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle, pozitif anne, babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor.

Ebeveynler, çocuğunun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivitelere ulaşabiliyor. Bebek bekleyen aileler için, doğuma hazırlık, gebelik dönemi, günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuyor."

Sorular uzmanlar tarafından cevaplanıyor

Bakan Göktaş, babalar için de özel bir bölüm bulunduğunu ve ailelerin uygulama üzerinden çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip cevap alabildiğini aktardı.

GSM operatörleriyle yapılan anlaşma çerçevesinde kullanıcılarının internet paketinden herhangi bir harcama yapmadan mobil uygulamayı kullanabildiğini vurgulayan Göktaş, "Uygulamamız, hizmete girdiği Nisan 2025'ten bugüne kadar vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Dijital rehber olma özelliği taşıyan uygulamamız 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı." bilgisini verdi.

Doğum yardımı ödeme bilgisine uygulamadan ulaşılabiliyor

Göktaş, doğum öncesinden başlayarak ergenliği kapsayacak şekilde çocukların gelişim dönemine özgü bilgilere "rehber" bölümünden ulaşılabildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımlarımızdan faydalanmak isteyen ailelerimiz başvurularını 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Sosyal yardımlarımızın erişilebilirliğini artırmak ve vatandaşlarımızın süreçleri şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu çalışma sayesinde doğum yardımı başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgisine yine uygulama aracılığıyla ulaşabiliyor."

"İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması, Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.


