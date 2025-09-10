Dolar
41.28
Euro
48.37
Altın
3,646.17
ETH/USDT
4,380.40
BTC/USDT
113,665.00
BIST 100
10,478.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Sağlık

UNICEF: Dünyada obez çocuk sayısı ilk kez düşük kilolu çocuk sayısını geçti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde obez çocuk sayısının ilk kez düşük kilolu çocuk sayısını geçtiğini belirtti.

Bekir Aydoğan  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
UNICEF: Dünyada obez çocuk sayısı ilk kez düşük kilolu çocuk sayısını geçti

Ankara

UNICEF'in 190'dan fazla ülkeden toplanan verilere dayandırdığı raporuna göre, okul çağındaki her 10 çocuktan 1'i obeziteden etkileniyor.

Obeziteden etkilenen 188 milyon çocuk, yaşamı tehdit eden hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2000 yılından bu yana 5-19 yaş aralığındaki çocuklarda düşük kilolu olma oranı yüzde 13'ten yüzde 9,2'ye gerilerken, obezite oranı yüzde 3'ten yüzde 9,4'e yükseldi.

Çocuklarda obezite oranı, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya hariç dünyanın tüm bölgelerinde düşük kilolu olma oranını geçti.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, obezitenin çocukların sağlığı ve gelişimini etkileyebilen bir endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, aşırı işlenmiş gıdaların giderek daha fazla meyve, sebze ve proteinin yerini aldığına dikkati çekti.

Raporda ayrıca, hükümetlere ve sivil toplum kuruluşlarına, çocukların besleyici gıdalara erişiminin sağlanması için önlem alınması çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak
AYM'den boşanan kadın için bekleme süresini düzenleyen kanuna ilişkin karar
Bakan Yumaklı: 'Terörsüz Türkiye' yolunda atılan adımlarla bu tarihi hedefimize doğru önemli dönemeçten geçiyoruz
Dolmabahçe'de "Gazze İçin İyilik" sergisi açıldı
Bakan Kurum: Ülkemizin 2100 yılına kadar iklim projeksiyonlarını oluşturuyoruz

Benzer haberler

UNICEF: Dünyada obez çocuk sayısı ilk kez düşük kilolu çocuk sayısını geçti

UNICEF: Dünyada obez çocuk sayısı ilk kez düşük kilolu çocuk sayısını geçti

Bakan Göktaş'tan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşım

Erken yaşta telefon kullanımı çocukların gelişimini tehdit ediyor

Eskişehir'de kemik kanserini yenen 12 yaşındaki Elif için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Eskişehir'de kemik kanserini yenen 12 yaşındaki Elif için gökyüzüne balonlar bırakıldı
UNICEF, kıtlığın yayılma riskinin olduğu Gazze'deki durumu "tam bir felaket" olarak niteledi

UNICEF, kıtlığın yayılma riskinin olduğu Gazze'deki durumu "tam bir felaket" olarak niteledi

Dünya genelinde artan obezite vakaları, ekonomiyi olumsuz etkiliyor

Dünya genelinde artan obezite vakaları, ekonomiyi olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet