Dolar
40.72
Euro
47.33
Altın
3,345.48
ETH/USDT
4,195.40
BTC/USDT
118,281.00
BIST 100
11,038.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor, Papara Park'ta karşılaştı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Şarkıcı Madonna, Gazze'yi ziyaret etmesi için Papa'ya çağrıda bulundu

ABD'li şarkıcı Madonna, Gazze'deki çocukların yaşadığı insani krize dikkat çekerek, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya bölgeye gitme çağrısında bulundu.

Sercan İrkin  | 11.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Şarkıcı Madonna, Gazze'yi ziyaret etmesi için Papa'ya çağrıda bulundu

İstanbul

Madonna, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset değişim yaratamaz, yalnızca farkındalık değişim yaratabilir." ifadesini kullanarak mesajını Papa'ya ulaştırmak istediğini belirtti.

Papa'nın Gazze'ye girişine engel olunamayacağını belirten Madonna, Papa'ya hitaben "Lütfen çok geç olmadan Gazze'ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Madonna, Gazze'de çatışmaların ortasında kalan çocuklara işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"İnsani yardım kapılarının tamamen açılması ve masum çocukların kurtarılması gerekiyor. Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin."

Bugün oğlu Rocco'nun doğum günü olduğunu belirten Madonna, "Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkesin elinden geleni yapmasını istemek." dedi.

Madonna, kimseyi suçlamadığını ve taraf tutmadığını vurgulayarak, yardım etmek isteyenleri merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) ve İsrailli "Kadınlar Barışı Başlatıyor" (Women Wage Peace) isimli sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmaya davet etti.

Şarkıcı Madonna, "Herkes acı çekiyor. Tek amacım, bu çocukların açlıktan ölmesini engellemek." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de art arda depremler meydana geldi

Benzer haberler

Norveç varlık fonu, İsrail'deki bazı yatırımlarından çıktı

Norveç varlık fonu, İsrail'deki bazı yatırımlarından çıktı

Şarkıcı Madonna, Gazze'yi ziyaret etmesi için Papa'ya çağrıda bulundu

Macron, İsrail'in Gazze'yi işgal kararını "eşi benzeri görülmemiş bir felaketin ilanı" olarak nitelendirdi

Senegalli sanatçıdan Filistin'e destek için sahilde atlı gösteri

Senegalli sanatçıdan Filistin'e destek için sahilde atlı gösteri
Gazze'de havadan atılan yardım kutusunun altında can veren çocuğun ailesi isyan etti

Gazze'de havadan atılan yardım kutusunun altında can veren çocuğun ailesi isyan etti
Bölgesel ve küresel bir tehdit: İsrail’in Gazze’yi işgal kararı

Bölgesel ve küresel bir tehdit: İsrail’in Gazze’yi işgal kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet