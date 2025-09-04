Dolar
logo
Gündem, Kurumsal Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacak Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

İstanbul

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul’da Adile Sultan Kasrında, yarın saat 10.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Tekin'e, okullarda uyum eğitimleri, eğitimde yapay zeka kullanımı ve Milli Eğitim Akademisi hakkında, eğitim gündemine ilişkin birçok soru yöneltilecek.

Bakan Tekin'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.

