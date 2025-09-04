Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
İstanbul
Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul’da Adile Sultan Kasrında, yarın saat 10.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Tekin'e, okullarda uyum eğitimleri, eğitimde yapay zeka kullanımı ve Milli Eğitim Akademisi hakkında, eğitim gündemine ilişkin birçok soru yöneltilecek.
Bakan Tekin'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.