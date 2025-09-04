Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği 4. Eurasia Konferans ve Sergisi”nde konuşuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aynur Ekiz  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, İstiklal mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ile 106 yıl önce Cumhuriyetin temellerinin atıldığını, "bağımsızlık ruhu ve millet iradesi"nin Milli Mücadele'nin manifestosu olarak tarihe kazındığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O gün Sivas'ta ortaya konan birlik ve beraberlik ruhu, milletimizin esaret zincirlerini kırarak özgür bir ülkeyi yeniden inşa edebileceğini en net şekilde tüm dünyaya göstermiştir. Bugün ise biz, şanlı ecdadımızın bu köklü mirasını geleceğe taşımayı vazife biliyor, aziz milletimizden aldığımız güçle, hürriyet ve istiklalimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, birlikte bağımsızlık mücadelesi verdiği Sivas Kongresi'nin delegelerini ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum."

