Dolar
18.17
Euro
18.25
Altın
1,746.66
ETH/USDT
1,657.10
BTC/USDT
21,389.00
BIST 100
3,182.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin cip safari aracı sürücüsü tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının devrilerek bir başka araçla çarpıştığı, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan cip safari aracının sürücüsü tutuklandı.

Durmuş Genç, Sabri Kesen   | 26.08.2022
Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin cip safari aracı sürücüsü tutuklandı

Muğla

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürüleri M.A. ve A.K.T. ile tur şirketi sahibi C.A'nın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Marmaris Adliyesine çıkarıldı.

Cip safari aracının devrildikten sonra çarpıştığı otomobilin sürücü A.K.T, savcılıkta alınan ifadesinin ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen tur şirketi sahibi C.A, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılırken, kazada bilirkişi raporuyla tam kusurlu bulunan cip safari aracının sürücüsü M.A. tutuklandı.

Kaza

Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde 24 Ağustos'ta meydana gelen kazada, turistleri taşıyan M.A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, yağmurun ıslattığı yolda devrilerek karşı yönden gelen A.K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı. Sürücüler M.A. ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A. gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin cip safari aracı sürücüsü tutuklandı
HSK'den 'yargılama süreçlerine müdahale' açıklaması
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sanatçı İbrahim Tatlıses'in ardından kazada yaralanan 7 kişi de taburcu edildi
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yargıtay genelinde 458 bin 888 dosya var

Benzer haberler

Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin cip safari aracı sürücüsü tutuklandı

Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin cip safari aracı sürücüsü tutuklandı

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in ardından kazada yaralanan 7 kişi de taburcu edildi

Muğla, yurtlarda ücretsiz konaklama fırsatından yararlanan gençleri ağırlıyor

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Bodrum'a 'Odyssey of the Seas' ile 3 bin 693 yolcu geldi

Bodrum'a 'Odyssey of the Seas' ile 3 bin 693 yolcu geldi
Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet