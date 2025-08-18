Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı”nda konuşuyor.
Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen (86), hastaneye kaldırıldı.

Ali Ballı  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

Muğla

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı belirtilen Şen'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Oğlu Metin Şen son durumu sosyal medyadan paylaştı

Öte yandan Ali Şen'in oğlu Metin Şen, ABD merkezli sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bir aksilik olmazsa bugün hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok." ifadelerini kullandı.

