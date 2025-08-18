Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

Muğla
Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı belirtilen Şen'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.
Oğlu Metin Şen son durumu sosyal medyadan paylaştı
Öte yandan Ali Şen'in oğlu Metin Şen, ABD merkezli sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bir aksilik olmazsa bugün hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok." ifadelerini kullandı.