Yaşam

Muğla'da ortaokul öğrencisi kazandığı bursun ilk ödemesini okuluna bağışladı

Muğla'nın Milas ilçesinde 8. sınıf öğrencisi, kazandığı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nın ilk ay ödemesini okuluna bağışladı.

Volkan Yıldız  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Muğla'da ortaokul öğrencisi kazandığı bursun ilk ödemesini okuluna bağışladı Fotoğraf: Volkan Yıldız/AA

Muğla

İlçeye bağlı kırsal Kısırlar Mahallesi'ndeki Kısırlar Ortaokulu öğrencisi Cansu Azbay, azmi ve disiplinli çalışmasıyla girdiği Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nı kazandı.

Azbay, AA muhabirine, sınav sürecinde öğretmenlerinin ve okulun sunduğu imkanların kendisine büyük destek sağladığını söyledi.

Başarısında okul ve öğretmenlerine çok şey borçlu olduğunu belirten Azbay, "Sağlanan eğitim ortamı, ilgi ve emek olmasaydı bu sınavı kazanmak kolay olmazdı. İlk bursumu okuluma duyduğum vefa nedeniyle bağışlamak istedim." dedi.​​​​​​​

Ortaokul Müdürü Sedat Değer ise eğitimin sadece akademik başarıyla ölçülmediğini aynı zamanda insani ve ahlaki davranışların da büyük önem ifade ettiğini dile getirdi.

Öğrencisinin vefalı davranışı dolayısıyla gurur duyduğunu kaydeden Değer, "Öğrencimiz okuluna duyduğu vefayı bu şekilde gösterdi. Bu anlamlı ve örnek davranışı bizleri hem çok duygulandırdı hem de gururlandırdı. Hem başarı hem de vefa örneğiyle çevresine ilham veren öğrencimiz Cansu Azbay'ı tebrik ederim." diye konuştu.

