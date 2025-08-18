Dolar
40.89
Euro
47.77
Altın
3,347.17
ETH/USDT
4,299.00
BTC/USDT
115,013.00
BIST 100
10,860.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Gıda Toplantıcılar Çarşısı'nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Yaşam

Kırık kabuğu ahşap ustasının dokunuşuyla onarılan kaplumbağa doğaya salındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kırık kabuğu ahşap oyma ustasının müdahalesiyle onarılan kaplumbağa doğaya bırakıldı.

Ali Rıza Akkır  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Kırık kabuğu ahşap ustasının dokunuşuyla onarılan kaplumbağa doğaya salındı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Doğa Dostu Derneği Başkanı Gökçen Gökmen Bayram'ın Nif Mahallesi yolunda bulduğu kaplumbağanın kabuğu, ahşap oyma ustası Kadir Güven tarafından ahşap mobilya kaplamalarında kullanılan doğal epoksi (reçine yapıştırıcı) ile onarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Veteriner kontrolünden geçirilen kaplumbağa, Bayram tarafından bulunduğu alanda doğaya salındı.

Bayram, AA muhabirine, yağmurlarla kabuğundan su girmemesi için veteriner hekim onayı ve kontrolüyle kaplumbağaya epoksi işlemi yapıldığını anlattı.

Kaplumbağanın kabuğuna yapılan işlemin ardından hayvanı birkaç gün gözlem altında tuttuklarını ve yeniden veterinere götürdüklerini belirten Bayram, "Veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya bırakabileceğimizi söyledi. Biz de bulduğumuz yerden doğaya saldık. Tek amacımız, yaralı bir hayvana yardım etmek. Doğada en küçük sinekten yırtıcı hayvanlara kadar her canlının bir görevi var. Bu denge herkes tarafından korunmalı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor
THY, pilot adayı değerlendirme süreçlerini millileştiren "PACE Projesi"ni hayata geçirdi
Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmalarında sona gelindi
Yer bilimcilerden Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "tahribat" değerlendirmesi

Benzer haberler

Kırık kabuğu ahşap ustasının dokunuşuyla onarılan kaplumbağa doğaya salındı

Kırık kabuğu ahşap ustasının dokunuşuyla onarılan kaplumbağa doğaya salındı

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

Kaplumbağanın kırık kabuğu ahşap ustasının dokunuşuyla onarıldı

Fethiye'de kazada hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Boğa'nın cenazesi defnedildi

Fethiye'de kazada hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Boğa'nın cenazesi defnedildi
Muğla'da otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti

Muğla'da otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Marmaris'teki Kedreai Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Marmaris'teki Kedreai Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet