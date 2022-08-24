Dolar
18.16
Euro
18.09
Altın
1,748.76
ETH/USDT
1,680.00
BTC/USDT
21,721.00
BIST 100
3,060.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kopenhag ile oynayacağı maç için Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne giriş yapıyor.
logo
Gündem

Marmaris'te cip safari aracı devrildi, 5 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracının devrilmesi sonucu Irak uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ali Rıza Akkır, Sabri Kesen   | 24.08.2022
Marmaris'te cip safari aracı devrildi, 5 kişi hayatını kaybetti

Muğla

Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan Murtaza A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi.

Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobile ön kısmından çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybederken, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler savcı incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Araç sürücüleri, gözaltına alındı.

Iraklı turistleri taşıyan cip safarinin turunu tamamlayıp ilçe merkezine döndüğü sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Otomobilin sürücüsü Ali K.T. kaza yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'ten Datça istikametine seyir halindeyken yolda savrulan cipin devrilerek üzerine doğru geldiğini dile getirdi.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği kara yolu, araç trafiğine kapandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi
Marmaris'te cip safari aracı devrildi, 5 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oluyor
Okçular Vakfı, Malazgirt ve Büyük Taarruz ruhunu Türk gençliği ile buluşturuyor

Benzer haberler

Marmaris'te cip safari aracı devrildi, 5 kişi hayatını kaybetti

Marmaris'te cip safari aracı devrildi, 5 kişi hayatını kaybetti

Amos Antik Kenti'nde tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor

Aydın çevresi ile Muğla'nın kuzey kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 217 yolcu geldi

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 217 yolcu geldi
Muğla'nın su ürünleri ihracatı 500 milyon dolara yaklaştı

Muğla'nın su ürünleri ihracatı 500 milyon dolara yaklaştı
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yolcu otobüsleri denetlendi

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yolcu otobüsleri denetlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet