Bazı illerde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Yurdun bazı illerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, trafikte aksamalar yaşanırken ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı.
Ankara
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Ezine ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili olan sağanak, büyük su birikintileri oluşturdu.
Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.
Sanayi sitesinde oluşan yağmur suyu belediye ekiplerince çekilerek temizlendi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi https://t.co/IeQyP5Hddu pic.twitter.com/0l7LmylI1B— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 24, 2022
Ezine Belediyesi ekipleri ilçede olumsuzluk yaşanması için çalışma başlattı.
Debisi yükselen çaya düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı
Ezine ilçe merkezinde bulunan Akçin Çayı'nın debisi de bölgede 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak dolayısıyla yükseldi.
Akköy Geçidi olarak bilenen bölgeden geçmeye çalışan ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, akıntıya kapılıp çaya düştü. Durumun Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bir bölümü suya batan otomobil ile aracın içinde bulunan Sadık Yönden (55) ve Hüseyin Dönmez (62) ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yönden ve Dönmez daha sonra tedbir amaçlı olarak Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hamile ve engelli personele idari izin
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, yağış nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın, bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.
Denizli
Denizli'de etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, alt geçidi su bastı.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanakta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Zaman zaman doluya dönüşen yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı.
Merkezefendi ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Hal Köprülü Kavşağı'nda bulunan alt geçit suyla doldu, yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Balıkesir
Kent merkezinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler oluşan su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşadı. Bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı.
Sağanak nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolu Zeytinli Kavşağı mevkisinde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
Yağış nedeniyle Altınkum Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile 2060. Sokak'ın kesiştiği noktada yolda meydana gelen çökme nedeniyle bir araç yan yattı.
Bölgede kısa süreli dolu yağışı da yaşandı.
Bilecik
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine akşam saatlerinden itibaren rüzgarla birlikte etkisini gösteren sağanak ağaçların devrilmesine neden oldu.
İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Pazaryeri Belediyesi ekipleri Yüzbaşı Mahallesi'nde İbrahim Kalkan'a ait evin üzerine devrilen ağaçları kepçe yardımı ile kaldırdı.
Karaköy köyünde aşırı yağış nedeniyle oluşan suyla birlikte sürüklenen toprak birikintisi arasında 2 römork, bir otomobil kaldı. Bir traktör ise yan devrildi.
Hızlı tren köprüsüne kadar sürüklenen çöp varilleri ile kaldırım taşları nedeniyle köye giden yol kapandı.
Elektrik kesintisi yaşanan köyde Pazaryeri Belediyesine ait iş makineleri yolları temizleme çalışması başlattı.
• Bazı yollar ve binaların girişlerini su bastı, rögarlar taştı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 24, 2022
• Araçlar ilerlemekte güçlük çekti, kazalar yaşandı
İzmir'in Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde sağanak etkili oluyor https://t.co/UhZoUHhaKE pic.twitter.com/flD43mCZTp
İzmir'de sağanak
Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı, rögarlar taştı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına ve kapalı yerlere sığındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.