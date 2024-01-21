Afganistan'ın kuzeydoğusunda yolcu uçağı düştü
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, bir yolcu uçağı düştü.
Kabil
Afgan basınında yer alan haberlere göre Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurdu.
Amiri, sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yaşandığı bölgeye bir arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.