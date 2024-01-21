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Dünya

Afganistan'ın kuzeydoğusunda yolcu uçağı düştü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, bir yolcu uçağı düştü.

Bilal Güler  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Afganistan'ın kuzeydoğusunda yolcu uçağı düştü

Kabil

Afgan basınında yer alan haberlere göre Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurdu.

Amiri, sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yaşandığı bölgeye bir arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

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