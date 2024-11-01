Küçükçekmece'de otomobilin ambulansa yol vermediği anlar kamerada
Küçükçekmece'de ambulansın, kendisine yol vermeyen otomobil yüzünden sokaktan geri manevrayla çıkmak zorunda kalması, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
İstanbul
Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta ilerleyen bir otomobil, karşı yönden gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.
İstanbul Küçükçekmece’de bir ambulans, yol vermeyen otomobil nedeniyle sokaktan geri manevra yaparak çıkmak zorunda kaldı https://t.co/DeD4wJuPJd pic.twitter.com/sMyDcni5Yu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 1, 2024
Ambulans sürücüsü, sirene rağmen geçiş imkanı bulamayınca geri manevra yaparak sokaktan ayrılmak zorunda kaldı.
Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, otomobil sürücüsü geçiş önceliği tanımadığı ambulansın geri manevrasını takip ederek yolda ilerleyişini sürdürdü.
Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Polisin, görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.