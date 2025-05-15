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İzmir'de maaşları eksik yatan belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, maaşlarını eksik alan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle çöp yığınları oluştu.

Mustafa Güngör  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
İzmir'de maaşları eksik yatan belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, maaşlarının bir bölümünün ödenmediği gerekçesiyle salı günü iş bırakma eylemi başlattı.

Eylem nedeniyle temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşandı, sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.

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Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki Kooperatif Evleri Pazar Yeri'nde dün kurulan pazarın ardından temizlik yapılmaması nedeniyle de çok miktarda çöp alanda kaldı.

Sendika ile belediyenin bugünkü görüşmelerinde maaşın kalan kısmının yatırılması için anlaşma sağladığı, işçilerin eylemi sonlandıracağı öğrenildi.

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