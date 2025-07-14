Dolar
40.18
Euro
47.01
Altın
3,369.83
ETH/USDT
3,071.50
BTC/USDT
121,497.00
BIST 100
10,299.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yunanistan'da, İsrail'e askeri amaçla kullanılacak demir çelik götürecek gemiye karşı eylem

Yunanistan Konteyner Taşımacılığı İşçileri Birliği (ENEDEP), İsrail'e askeri amaçla kullanılacak demir çelik götürmesi planlanan gemiyi engellemek amacıyla Pire Limanı'nda eylem yaptı.

Derya Gülnaz Özcan  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Yunanistan'da, İsrail'e askeri amaçla kullanılacak demir çelik götürecek gemiye karşı eylem

Atina

ENEDEP sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'e demir çelik götürmesi planlanan bir gemiyi engellemek amacıyla Pire Limanı'nda yaptıkları eylemle, "Elimizi kana bulamayacağız, suç ortağı ve misillemenin hedefi olmayacağız." mesajı verdiklerini bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Liman işçileri suç ortağı olmayacaktır, askeri malzeme amaçlı demir çeliğin nakliyesini yapmayacağız. Cosco Shipping Pisces isimli ve askeri malzeme yüklü geminin nihai hedefi, İsrail'in savaş endüstrisidir." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki İsrail saldırılarına atıfta bulunulan açıklamada, "Bu, sivillerin öldürülmesinin, hastanelerin, okulların, çocukların, bebeklerin, kadınların bombalanmasının sürdürülmesinde kullanılacak bir yüktür." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca, yetkili firmanın kararıyla söz konusu yükün İsrail'e taşınmasındaki planın değiştiği, bu sabah yapılması beklenen yüklemenin çarşambaya ertelendiği belirtilerek, yüklemenin yapılacağı çarşamba akşamı için de eylem çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT'nin tüm kanallarında 15 Temmuz özel yayınları gerçekleştirilecek
Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
“Zaferin Adı Türkiye” temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni, Ankara’dan ilk seferine uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da 3 yakını şehit olan Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti
Bakan Ersoy: Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz

Benzer haberler

Yunanistan'da, İsrail'e askeri amaçla kullanılacak demir çelik götürecek gemiye karşı eylem

Yunanistan'da, İsrail'e askeri amaçla kullanılacak demir çelik götürecek gemiye karşı eylem

ABD'nin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda Lübnan'a baskı yaptığı belirtiliyor

İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti

Uzmanlara göre AB, uluslararası hukuku çiğnememek için İsrail'e yaptırım uygulamak zorunda

Uzmanlara göre AB, uluslararası hukuku çiğnememek için İsrail'e yaptırım uygulamak zorunda
Eski İsrail Başbakanı, Refah'ta planlanan "insani yardım kentini "toplama kampına benzetti

Eski İsrail Başbakanı, Refah'ta planlanan "insani yardım kentini "toplama kampına benzetti
Hamas ve İslami Cihad: Her türlü müzakere, savaşın sonlandırılmasıyla sonuçlanmalı

Hamas ve İslami Cihad: Her türlü müzakere, savaşın sonlandırılmasıyla sonuçlanmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet