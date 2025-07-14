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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de 23 yıllık evli çiftin çocuk özlemini, ailesini kaybeden "Cennet" bebek giderdi

Gazze'de evlat özlemi çeken 23 yıllık evli çiftin, İsrail saldırılarında ailesini kaybeden "Cennet" bebeği evlat edinmesiyle hem kendilerinin hem de bebeğin hayatı değişti.

Gülşen Topçu, Anas Zeyad Fteha  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Gazze'de 23 yıllık evli çiftin çocuk özlemini, ailesini kaybeden "Cennet" bebek giderdi

Gazze

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce aile nüfus kayıtlarından tamamıyla silindi. On binlerce çocuk da yetim kaldı.

Kuzeydeki Gazze kenti sakinlerinden Arruki ailesi ise hem 23 yıldır çektikleri çocuk özlemini gidermek hem de savaşın çocuklar üzerinde oluşturduğu bu travmaya bir nebze olsun derman olmak için harekete geçti.

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Daha önce de pek çok defa evlat edinmeyi düşünen ancak bunu hayata geçiremeyen aile, saldırıların bozduğu toplumsal yapıyı ve çocukların yaşadığı dramı görünce bunu ciddi olarak düşünmeye başladı.

Motivasyonları, ahlaki ve ulusal sorumluluk bilinci oldu

"Hem ahlaki hem de ulusal sorumluluk bilinciyle" hareket eden Arruki ailesi, çocuk arayışına girdikleri bu süreçte yakın aile dostu bir doktordan telefon aldı. Doktorun, hastanede "ailesinin kim olduğunu bilmedikleri bir çocuk olduğunu" söylemesiyle ailenin hayatındaki köklü dönüşüm başladı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan 47 yaşındaki Rami Arruki, söz konusu telefonu aldıktan sonra gidip bebeği hastanede gördüklerini, sonrasında da onu evlat edinebilmek için konuyla ilgili, Filistin SOS Çocuk Köyleri kurumuyla iletişime geçtiklerini söyledi.

Saldırı öncesinde güneydeki Refah kentinde çok güzel müstakil evlerden müteşekkil, çocuk köyünün İsrail ordusu tarafından yıkılmasıyla Han Yunus'a bağlı Mevasi bölgesinde çadırlara taşındığını aktaran baba Rami, o dönem (ocak ayı) hava soğuk olduğu için bebeğin çadırda soğuktan donarak ölme ihtimaline karşı işlemleri hızlandırdıklarını ifade etti.

23 senelik bekleyişten sonra Allah onlara Cennet'i bahşetti

"Ailelerini kaybeden çocuklara aile sıcaklığını yaşatmak ve onları korumak için bunu yapmak istedik." diyen Rami, 7 Ocak'ta aldıkları bebeğe "Cennet" ismini verdiklerini söyledi.

"Hem kendisi cennetliklerden olsun hem de bizim dünyadaki cennetimiz olsun diye bu ismi verdik. Cennet gerçekten de bize savaşın tüm acılarını, ölümleri, açlığı, susuzluğu unutturdu. 6 aydır bizimle, 23 sene bekleyişten sonra Allah bize Cennet'i verdi." diyerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ailenin hayatındaki anlamlı dönüşüm

Saldırıların başında evlerinin yıkıldığını ve orta kesime göç ettiklerini paylaşan Rami, hayatlarındaki anlamlı dönüşümü şöyle anlattı:

"Ateşkes olunca tekrar kuzeye döndük ama bu sefer Cennet'le birlikte. Bu çok manidardı çünkü birçok aile güneyden aile fertleri eksilmiş bir şekilde döndü biz ise ailemizdeki kişi sayısı artmış bir şekilde. Cennet'i alıp kuzeye dönmüştük ve ilk defa baba olmuştum, bir çocuğun sorumluluğunu almıştım. Hem korkuyordum hem de çok mutluydum."

Kendisi gibi evlat edinmek isteyen çok insan olduğunu ve onunla iletişime geçtiklerini dile getiren Rami, Cennet bebeğin yıllar sonra ailesinden birileri çıkacak olsa bile buna üzülmeyeceğini bilakis sevineceğini kaydetti.

Cennet'i bulan anneden diğer kadınlara "evlat edinin" nasihati

Savaşta insanların birbirine destek olması gerektiği için Cennet'i evlat edindiklerini söyleyen Rami'nin eşi İman Arruki (46) ise "Hayatımızı cennete çevirdi, cehennemdeydik, şimdi cennetteyiz. Evde bir çocuğun olması hayat rutinimizi değiştirdi." diyerek yaşadığı mutluluğu kelimelere döktü.

"Ben geç kaldım, daha önceden evlat edinmiş olmayı isterdim." diyen İman, çocukları olmayanlara evlat edinmelerini tavsiye etti.

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