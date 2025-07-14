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Yaşam

Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarında güneş altında çalışanlar zorlu mesai yapıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcaklıktan en çok etkilenenlerin başında açık alanda çalışanlar geliyor.

Şahin Seçen, Fecri Barlık  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarında güneş altında çalışanlar zorlu mesai yapıyor Fotoğraf: Şahin Seçen/AA

Batman/Siirt

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı, hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı bölge illerinden Batman ve Siirt'te de kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaktan en çok etkilenenler ise güneş altında inşaat ve yol yapımı gibi açık alanda çalışan işçiler.

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Zorlu hava koşullarına rağmen mesaiyi sürdüren işçiler gün içerisinde verdikleri kısa molalarla sıcaklığın etkisinden korunmaya çalışıyor.

"Mesleğimiz gereği gölge olmayan yerde çalışıyoruz"

Batman'da inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Ramazan Kızar, AA muhabirine, meslekleri gereği açık alanda görev yaptıklarını, kışın soğuğa yazın da güneşe maruz kaldıklarını söyledi.

Kızar, "Mesleğimiz gereği gölge olmayan yerde çalışıyoruz. Diğer mesleklere göre biraz zor. Zor olmasına rağmen bu işi severek yapıyor, evimize ekmek götürüyoruz." dedi.

İnşatta demir ustası Şaban Tergek de sıcakta çalışmanın zor olduğunu belirterek, "Sıcaktan terliyoruz ama mesleğimizde alın teri var." ifadelerini kullandı.

Siirt

Siirt'te inşaatta çalışan işçilerden Mehmet Fadıl Kaylı, sıcakta çalışmaktan zorlandıklarını, çalışma koşullarının sıcak havada daha da zorlu hale geldiğini belirtti.

Yaklaşık 15 senedir yaz aylarında bu sıcağın altında çalıştığını ifade eden Kaylı, "Hava gerçekten çok sıcak ve 40-45 dereceyi buluyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ekmeğim için çalışıyorum. Kendi imkanımızla gölgelik yapıyoruz." diye konuştu.

Beton mikseri operatörü Zübeyir Polat da 5 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi.

Aşırı sıcaklardan çok etkilendiklerini anlatan Polat, geçimlerini sağlamak için sıcak havada da mesleklerini sürdürdüklerini belirtti.

Yol yapımında çalışan Mehmet Öztürk de mesailerinin açık alanda, güneşin altında geçtiğini ifade ederek, sıcaklığı rağmen işlerini sürdürmeye gayret ettiklerini belirtti.

Öztürk, "Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Zor oluyor, havalar sıcak ama ekmek parası. Bunun için sıcağa da dayanıyoruz." dedi.

Kepçe operatörü İsa İnan da sıcak havada zor şartlar altında çalışma yürüttüklerini anlatarak, vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

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