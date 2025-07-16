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Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Sabri Yıldırım  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

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Eyleme katılan Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Özcan, "PKK silah bıraktı. Bu süreçten çok memnun olduk. Gelin teslim olun." dedi.

Naciye Sönmez Yıldız ise "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok memnun olduk. Çok heyecanlıyız. Haberleri dikkatle izliyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol." diye konuştu.

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