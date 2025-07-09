Dolar
40.03
Euro
46.92
Altın
3,296.14
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,151.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı işçiler eylem başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) öncülüğünde yürüyüş eylemi gerçekleştirdi.

Melike Balkaya  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
İzmir Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı işçiler eylem başlattı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçiler, işten çıkarılmalarını protesto etmek amacıyla sendikanın İzmir Şubesi önünde toplandı.

Daha sonra Fevzi Paşa Bulvarı üzerinden Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası'na doğru yürüyüşe geçen işçiler, sloganlar attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, burada yaptığı açıklamada, işten çıkarılan birçok işçi ve ailelerinin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan sendika üyesi yaklaşık 400 işçinin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından belediye gelirlerinin az olması sebebiyle işten çıkarıldığını hatırlatan Atalay, şunları kaydetti:

"Başkan, kendi bilgisi, işveren sendikasının onayıyla imzalanan toplu sözleşmenin ücret zammından vazgeçilmesini dayatıyor. Aksi takdirde, 'toplam 1030 emekçiyi, açlığa yoksulluğa terk edeceğim' diyor. Cemil Başkan, sadece emekçileri değil, onların ailelerini, umutlarını, geleceklerini yok ediyor. Belediyeyi emekçiler yönetmiyor. Yüzlerce emekçiyi işten çıkarıp yerel seçim sonrası belediyeye 2 bin 500 işçi alan da emekçiler değil. Cemil Başkan emekçiler onun kulu kölesi olsun istiyor. İşçi çıkarmalarla taşeronlaşmanın önünü açmak istiyor. O nedenle emekçilerle halkı karşı karşıya getirmek için 132 bin liralık asılsız bordroları paylaşıyor."

Atalay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde aynı şartları taşıyan sözleşmeye imza attığını öne süren Atalay, "Karşıyaka'da doğru olan, Büyükşehirde neden eğri? Usulüne göre imzalanan toplu sözleşmeye mahkemenin bile müdahale etme yetkisi yokken Tugay Başkan bu yetkiyi kendinde nasıl görüyor?" diye konuştu.

Savaş Atalay, işten çıkarılan tüm işçiler görevine dönene kadar Büyükşehir Belediyesi önünde eylemlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Eyleme, işten çıkarılan işçilerin yanı sıra, Belediye-İş yöneticileri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, 24 Haziran'da, İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 1030 kişinin işten çıkarılma sürecinde sorun çözülmediği takdirde eyleme başlayacaklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Şahin görevlerinden uzaklaştırıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
Tekirdağ'da tarım alanında başlayan yangın söndürüldü
DMM, orman yangınlarının "elektrik kaynaklı" olduğu iddialarını yalanladı
Kartalkaya'daki otel yangınında torununu kaybeden acılı dede adaletin tecelli etmesini istiyor

Benzer haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı işçiler eylem başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı işçiler eylem başlattı

Daimler Truck, 2030’a kadar Almanya'da 5 bin kişiyi işten çıkaracak

İzmir'de depremzedelerin yerleştikleri evlerin su ve elektriklerinin kesilmesine tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında eski Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında eski Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 137'ye yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 137'ye yükseldi
Microsoft çalışanlarının yaklaşık yüzde 4'ünü işten çıkaracak

Microsoft çalışanlarının yaklaşık yüzde 4'ünü işten çıkaracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet