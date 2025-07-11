Dolar
40.17
Euro
47.05
Altın
3,356.47
ETH/USDT
2,993.70
BTC/USDT
117,810.00
BIST 100
10,338.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli aktivistler, Gazze'deki ABD-İsrail güdümlü vakfı ABD Konsolosluğu önünde protesto etti

Bir grup Yahudi aktivist, ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) faaliyetlerine karşı Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

Faruk Hanedar  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
İsrailli aktivistler, Gazze'deki ABD-İsrail güdümlü vakfı ABD Konsolosluğu önünde protesto etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrailli sol eğilimli grup "Free Jerusalem" (Özgür Kudüs) hareketi aktivistleri tarafından düzenlenen eylemde, her gün yardım beklerken onlarca Filistinlinin merkezlerinde hayatını kaybettiği GHF ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta "insani kent" adı altında kurmak istediği "toplama kampları" protesto edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göstericiler, "Bir saat ötemizde soykırım yapıyoruz", "soykırımı finanse etmeyi durdurun", "etnik temizliği durdurun", "Gazze açlık oyunlarını durdurun", "insani kent değil, toplama kampı" ve "ateşkes şimdi" yazılı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 30 kadar İsraillinin katıldığı protestoda, "Soykırım savaşını durdurun", "İsrail faşist bir devlettir", "İsrail apartheid bir devlettir" ve "nehirden denize özgürlük" sloganları atan göstericiler, 7 Ekim 2023'ten önce İsrail'de çalışan ve şu anda Gazze'de olan bir arkadaşlarının her gün gönderdiği mesajları okudu.

Eşi ve 6 küçük çocuğuyla Gazze kentinde, penceresiz dar bir bodrum katında yaşayan Tarık isimli Filistinlinin gönderdiği mesajlardaki şu ifadeler dikkati çekti:

"Dört gündür ekmek yok. Çocuklarımın açlıkla başa çıkmalarına elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum ama gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok. Yavaş yavaş ölüyoruz. Amerikan yardım dağıtım merkezine gittim ve gözlerimin önünde ölümü gördüm. Buna dayanamadım."

"Burası insani bir kent değil, bir toplama kampı"

Gösteriyi düzenleyen İsrailli aktivistlerden Maya Rosen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GHF'yi ve açlık çekerek yiyecek arayan sivillerin bombalanması politikasını protesto etmek için toplandıklarını dile getirdi.

Rosen, İsrail'in Refah'ta "insani kent" adı altında bir toplama kampı kurma amacı taşıdığını, şu sözlerle ifade etti:

"İsrail hükümetinin şimdiye kadar yaptığı her şeyden ve GHF'nin yaptığı her şeyden, buranın insani bir kent olmaktan uzak olduğunu biliyoruz. İnsanları bir araya topladıklarında neler olduğunu biliyoruz. Onlara karşı uygulanan şiddeti gördük ve burası insani bir kent değil, bir toplama kampı."

İsrail'in "insani bir şey yaptığı fikrini satmaya çalıştığını ama gerçekte ne yaptığının bilindiğini" kaydeden Rosen, Gazze'de mümkün olan en kısa sürede ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, "Netanyahu anlaşma yapmıyorsa, bunun nedeni iktidarda kalmak istemesi ve tabanını yatıştırmanın yolunun şiddete devam etmek olduğunu bilmesi, biz buna tamamen karşı çıkıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Türk iş adamları ve yatırımcılar ASEAN ülkelerindeki yatırımlarını artırıyor
İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 70 şüpheli yakalandı
Trakya'da sıcak hava etkili oluyor
Dışişleri Bakanlığı, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı münasebetiyle anma etkinliği düzenledi
Terör örgütü PKK'dan bir grup silahlarını imha etti

Benzer haberler

İsrailli aktivistler, Gazze'deki ABD-İsrail güdümlü vakfı ABD Konsolosluğu önünde protesto etti

İsrailli aktivistler, Gazze'deki ABD-İsrail güdümlü vakfı ABD Konsolosluğu önünde protesto etti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı işçiler eylemlerini sürdürüyor

Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

BM, Kenya'da gösterilerdeki can kayıplarının endişe verici olduğunu bildirdi

BM, Kenya'da gösterilerdeki can kayıplarının endişe verici olduğunu bildirdi
Greenpeace, derin deniz madenciliğine karşı Berlin'de protesto düzenledi

Greenpeace, derin deniz madenciliğine karşı Berlin'de protesto düzenledi
İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'a ziyareti öncesinde Beyaz Saray önünde protesto edildi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'a ziyareti öncesinde Beyaz Saray önünde protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet