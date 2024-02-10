Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,501.60
BTC/USDT
47,272.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir merkezli nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi çiftin de bulunduğu 27 şüpheli cezaevine gönderildi.

Hüseyin Bağış  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
İzmir merkezli nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı Fotoğraf: Hüseyin Bağış/AA

İzmir

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan holding sahibi S.O. ile eşi S.O'nun da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.

Örgütün elebaşılığını yaptıkları öne sürülen holding sahibi S.O. ile eşi S.O'nun da aralarında olduğu 27 şüpheli tutuklandı.

Operasyon

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında aralarında holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli, İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'daki eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınmıştı.

Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi S.O. ve eşi S.O, Adana'da saklandıkları ikamette yakalanmıştı.

Şüpheli S.O'nun 2017'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden açığa alınarak ihraç edildiği, operasyonda gözaltına alınanların arasında emekli Tuğgeneral M.R.A'nın da bulunduğu belirlenmişti.

İzmir'deki 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılığın" yanı sıra "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlamasıyla Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
Alman düşünce kuruluşu SWP'den Türk savunma sanayisine övgü
Emine Erdoğan, Altındağ'da yazar Alev Alatlı'nın adı verilen bilim merkezinin açılışını yaptı
Metrobüste yolcunun yaralanmasına neden olan şoföre dava açıldı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İzmir merkezli nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

İngiliz Dışişleri, İsrail'in Gazze'nin güneyine saldırı olasılığının endişe verici olduğunu açıkladı

İstanbul'da kilometrelerini düşürdükleri araçları satan 25 şüpheli yakalandı

JÖH birlikleri 2 metre karda kış operasyonlarını sürdürüyor

JÖH birlikleri 2 metre karda kış operasyonlarını sürdürüyor
Narkogüç operasyonlarında 456 şüpheli gözaltına alındı

Narkogüç operasyonlarında 456 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ soruşturmasının detaylarına ulaşıldı

İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ soruşturmasının detaylarına ulaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet