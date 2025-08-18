Dolar
40.89
Euro
47.87
Altın
3,351.04
ETH/USDT
4,260.00
BTC/USDT
115,309.00
BIST 100
10,896.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Yedpa Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

Organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı suç örgütüne yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını, 26'sının tutuklandığını bildirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince 5 ilde 5 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"1 milyar 200 milyon lira hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu, Aydın'da baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları, Hakkari'de yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Mersin'de '6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve silah kaçakçılığı' suçlarını işledikleri şüphesiyle bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda tutuklanan 26 şüpheliye ait 1 milyar 200 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi ve banka hesapları hakkında tedbir kararı verildi."

Yerlikaya, valileri, operasyonu koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma KOM Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarını, jandarma ve MASAK çalışanlarını kutladı, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadelenin ve operasyonların kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

Organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

"Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne dava açıldı

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ifade işlemleri başladı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ifade işlemleri başladı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet