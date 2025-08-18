Dolar
40.89
Euro
47.79
Altın
3,349.67
ETH/USDT
4,302.60
BTC/USDT
115,326.00
BIST 100
10,877.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Yer bilimcilerden Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "tahribat" değerlendirmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, "Verilerden ilk elde ettiğimiz sonuçlara göre bölgede çok büyük kalıcı deformasyonların olmadığını tespit ettik." dedi.

Arif Yavuz  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Yer bilimcilerden Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "tahribat" değerlendirmesi Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin yer kabuğunda oluşturduğu tahribatla ilgili yaptıkları incelemenin ilk verilerini paylaştı.

Tiryakioğlu, DUAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ile deprem bölgesinde 3 gün boyunca yer kabuğu ve fay hattı üzerindeki değişimleri inceledi, cihazlarla GPS ölçümleri yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Akademisyenlerin bölgedeki cihazlarla yaptığı GPS ölçümleriyle ilgili raporlama süreci devam ediyor.

Tiryakioğlu, AA muhabirine, merkezin Batı Anadolu ölçeğinde çok büyük jeodezik gözlem ağının olduğunu söyledi.

Üniversitelerinin bölgede 3 TÜBİTAK projesi yürüttüğüne değinen Tiryakioğlu, şöyle konuştu:

"Sındırgı'daki deprem sonrası hızlı şekilde bölgeye hareket ettik. Orada öncelikle yüzey kırıkları var mı? Yüzeyde meydana gelen deformasyonlar var mı? Hangi fayın kırıldığına yönelik bir araştırma çalışması gerçekleştirdik. Bölgede 3 günlük bir çalışmayla bütün fayların hepsini gezdik. Bizim orada sabit GPS istasyonlarımız vardı. Öncelikle onlara gittik. Daha sonra da orada kampanya tipi küresel konumlama sistemleriyle takip ettiğimiz noktalarımızda yeniden ölçü gerçekleştirdik. Bu ölçülerin sonuçlarına göre de bölgede kalıcı deformasyon olup olmadığını, faya yakın ve uzak alandaki deformasyonları tespit etmeye çalıştık. Verilerden ilk elde ettiğimiz sonuçlara göre bölgede çok büyük kalıcı deformasyonların olmadığını tespit ettik."

"Bu faylar uzun zamandır deprem üretmiyor"

Tiryakioğlu, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerle yaptıkları değerlendirmelere göre, Sındırgı fayı üzerinde enerji boşalımı olduğu için büyük ölçekli yeni bir deprem beklemediklerine dikkat çekti.

Bölgede 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek Simav, Gelenbe ve Balıkesir fay zonlarının bulunduğunu aktaran Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Bu faylar uzun zamandır deprem üretmiyor. Birçok çalışmada da belirtiliyor. Sındırgı fayında kalıcı büyük deformasyonun olmadığını gördük ama sabit istasyonlarımızdaki bu bilgi sadece bu proje kapsamında elde ediliyor. Bu kapsamda o bölgedeki saniyelik salınım miktarlarına göre biz deprem büyüklüğü kestirimlerine destekleyici çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bir fay üzerinde yüzey kırığı oluşmadığı için ilk aşamadaki saha gözlemlerinde 'şu fay kırıldı' şeklinde bir ifade kullanılamıyor. Bunu çalışmalarımızın sonucunda elde edeceğiz."

"İlk değerlendirmelerde yer kabuğunda 2 santimetrelik salınım hareketi gözlemlendi"

Projede görev alan aynı üniversitede görevli Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Şafak Yaşar da depremden önce bölgede 4 sabit GPS ölçüm istasyonu kurduklarını belirtti.

İstasyonlardan Sındırgı'daki deprem anı ve sonrasında da ölçüm verilerinin kaydedildiğini anlatan Yaşar, "Depremin merkezi üssü, bizim kurduğumuz GPS ölçüm istasyonlarımızın arasında yer alıyor. İstasyonların kuş uçuşu mesafeleri 10-20 kilometre arasında değişiyor. Hala daha bölgeden veri almaya devam ediyoruz. Bu verilerimizin değerlendirme süreci sürüyor. Deprem anında koordinat değişimleri ne kadar olmuş, onları belirliyoruz. Kalıcı bir deformasyon var mı, bunun araştırmalarını yapıyoruz. Anlık ilk değerlendirmelerimiz de şu anda yer kabuğunda 2 santimetrelik bir salınım hareketi gözlemledik. Akademik çalışmalarımızda bu konuyu değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yer bilimcilerden Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "tahribat" değerlendirmesi
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı
Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki devir-teslim törenine katıldı
Son aylardaki yüksek sıcaklıklar tarım ve çevreyi olumsuz etkiliyor
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Yer bilimcilerden Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "tahribat" değerlendirmesi

Yer bilimcilerden Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "tahribat" değerlendirmesi

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı

Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı
Arkeologlar, Andık Mağarası'nda geçmişin izlerini araştırıyor

Arkeologlar, Andık Mağarası'nda geçmişin izlerini araştırıyor
"MXGP Of Türkiye" etabı, motokros tutkunlarını Afyonkarahisar'da buluşturacak

"MXGP Of Türkiye" etabı, motokros tutkunlarını Afyonkarahisar'da buluşturacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet