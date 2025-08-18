Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

