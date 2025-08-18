Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin, "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp yüzyılın dönüşümüne siz de katılın." ifadelerini kullandı.

Eylül Aşkın Akçay  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının İstanbul'da hayata geçirdiği "Yarısı Bizden" kampanyası ile evler hızla yenileniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda evini yenilemek isteyenlere her konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal'deki hesabından, Güngören'de riskli binalarını dönüştürmek isteyen vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Kampanyadan yararlanan hak sahibi Yusuf Berk'in, "Yarısı Bizden Kampanyası dünyada eşi benzeri olmayan bir destek." sözlerini alıntılayan Kurum, "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp 'Yüzyılın Dönüşümü'ne siz de katılın." ifadelerini kullandı.

"Yarısı Bizden kampanyası bize ilaç oldu"

Hak Sahibi Yusuf Berk, "Biz, 'Bitti, yapamayacağız, nasıl yapacağız, olmayacak' derken Yarısı Bizden kampanyası tamamen bize ilaç oldu. İstanbul'un dönüşümü için Yarısı Bizden kampanyası muhteşem bir destek. Dünyada eşi benzeri olmayan bir destek. Tüm yurttaşlarımızın şartları yerine getirdikten sonra devletin desteğini alacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Volkan Dağdevir de binalarının dönüşüm sürecini anlatarak, "İlk önce yüzde 100'lük çürük raporu çıktı. Kısa bir sürede yıkıldı. Ondan sonra Bakanlıktan onay çıktı. Yarısı Bizden kampanyası gerçekten bizi uçurdu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
