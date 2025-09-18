Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kalıcı deprem konutlarının temeli atıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah çok kısa bir süre sonra sosyal konut alanında yeni projelerimizi ve çok önemli bir adımı atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, projemizin detaylarını milletimizle paylaşacak." dedi.
Balıkesir
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılacak afet konutlarının temel atma törenine katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Sındırgı ve Bigadiç'te 531 bağımsız bölümün temellerinin atılacağını söyledi.
Afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Kurum, depremin ardından hemen bölgeye geldiklerini ve hasar gören evleri yerinde gördüklerini aktardı.
Bakan Kurum, 29 Ağustos'ta İzmir'de yeni yuvaların temellerini, yangının üzerinden daha bir ay bile geçmeden attıklarını hatırlatarak, "Vatandaşımızın acısını nasıl paylaştıysak, mutluluğuna da ortak olduk. Bugün de aynı anlayışla buradayız. Depremin üzerinden bir ay sonrasında buraya gelip sözümüzü tutmanın, yeni yuvalarımızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.
Sındırgı ve Bigadiç'te, köy evi, konut, iş yeri, ahır ve cami olmak üzere 531 bağımsız bölümün ilk harcını atacaklarını anımsatan Kurum, "Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Sinop, Kastamonu ve Bartın sellerinde, hele hele asrın felaketinde yeni yuvalarımızı nasıl hızlıca teslim ettiysek İzmir ve Balıkesir'de de inşallah evlerinizi bir yıl içinde teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.
"Kentsel dönüşümü milli güvenlik meselesi olarak gördük"
Kurum, Türkiye'nin bir gerçeği olan depremin görmezden gelinemeyeceğini vurgulayarak, bir daha aynı acıları yaşamamak için evlerin vakit kaybetmeden daha güvenli hale getirilmesi gerektiğine işaret etti.
Devletin kararlılığı, milletin desteği ve özel sektörün katkısıyla bugüne kadar milyonlarca ev ve iş yerinin dönüştürüldüğünü aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"TOKİ ve Emlak Konut eliyle yüz binlerce yeni konut ve iş yerini inşa ederek vatandaşlarımızı güvenli evlerine kavuşturduk. 2002'den bu yana hızını hiç kesmeden ortaya koyduğumuz sosyal konut hamleleriyle bu ülkenin her evladını ev sahibi yapmak anlayışıyla çok çalıştık. Çünkü her zaman kentsel dönüşümü bir şehircilik meselesi olmanın ötesinde bir milli güvenlik meselesi olarak gördük. İnşallah çok kısa bir süre sonra sosyal konut alanında yeni projelerimizi ve çok önemli bir adımı atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, projemizin detaylarını milletimizle paylaşacak. Altyapısı, ve sosyal donatısı olan yeni, sağlam konutlar yapacağız. Evi olmayan, dar gelirli vatandaşlarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, göz bebeğimiz şehit, gazi ailelerimiz için, engelli vatandaşlarımız için ve üç çocuktan fazla çocuğu olan, evladı olan ailelerimiz için özel kontenjanlar ayıracağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını, sosyal konut projesini Balıkesir'de ve ilçelerinde de yapacağımızı buradan tüm Balıkesir'e müjdeliyoruz. Şimdiden konutlarımız hayırlı olsun. Dönüşümü devam eden konutlarımıza yenilerini ekleyeceğiz."
"Kentsel dönüşüm mücadelesi hayatın konusudur"
Murat Kurum, kentsel dönüşüm konusunda belediyelere görev düştüğünü belirterek, "Sizden beklentimiz açık ve nettir. Kısır gündemleri, milletin gerçekleriyle alakasız siyasi çekişmeleri, yersiz polemikleri bırakalım. Milletin canı için, milletin evlatları için kentsel dönüşüm konusuna odaklanalım. Şunu asla unutmayın. Kentsel dönüşüm mücadelesi siyasetin değil yaşamın konusudur, hayatın konusudur." dedi.
Her zamankinden daha cesur ve her zamankinden daha aktif bir çalışmayı hep birlikte başlatma çağrısında bulunan Kurum, "Gelin hep birlikte Balıkesir'imizi afetlere karşı dimdik bir kale yapmak için el birliği yapalım. Bu güzel şehri, Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri yapmak için canla başla çalışalım. Bizim için mesele, yeter ki milletin mutluluğu olsun. Bu yolda tek bir an bile durmadık, karamsarlığa izin vermedik, ümitsizliğe meydan vermedik, daima çalıştık, çabaladık." ifadesini kullandı.
"Siyasetin amacı millete hizmettir"
Bakan Kurum, AK Parti olarak daima proje, iş ve eser ürettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Her güzel işin karşısına dikilenlere hep şunu söyledik. Siyaset mi yapacaksınız? Siyasetin amacı millete hizmettir. O zaman siz de millete hizmet edeceksiniz. Siyaset mi yapacaksınız? O zaman sorun değil çözüm üreteceksiniz. Siyaseti, halka rağmen değil, milletle birlikte, millet için yapacaksınız. Çünkü siyasetin yegane pusulası millettir, milletin hayır duasıdır. Biz, bağrından çıktığımız bu topraklara, arkamızda sıradağlar gibi dimdik duran sizlere, her zaman vefayla, samimiyetle, gayretle hizmet sunmaya devam edeceğiz."
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen "Kalıcı Deprem Konutları Temel Atma Töreni"nde, bilimsel çalışmalara göre aktif fay hatları üzerindeki Türkiye'de birçok bölge ve şehrin deprem riski altında olduğuna dikkati çekti.
Malatya, Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde büyük can ve mal kayıpları olduğunu, yüz binlerce konut ve iş yerinin zarar gördüğünü hatırlatan Sungur, "Hamdolsun ki devletimizin gücü, milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlikle bu felaketlerin üstesinden gelinmiş, yıkılan şehirlerimiz yeniden inşa ve ihya edilmiştir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Eylül'de Malatya'da düzenlenen törenle 300 bininci konutun kura ve teslimlerinin yapıldığını anımsatan Sungur, yıkılan evlerin insanların sabrı, samimiyeti ve sevinciyle yeniden inşa edilerek güvenli ve huzurlu yuvalara dönüştüğünü anlattı.
Sungur, Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem sonrasında Bakan Kurum'un başkanlığında, vatandaşlarla birlik ve beraberlik içinde yaraların bir an önce sarılması için çalışmalara başlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bakanlık ve AFAD Başkanlığının yaptığı tespitler neticesinde Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin merkez ve köylerinde toplam 520 konut, 11 ticari ünite, 23 ahır ve 1 caminin yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede TOKi olarak plan ve projeleri hazırlayıp gerekli etütleri yaparak Sındırgı merkez ve köylerinde 496 konut, Bigadiç'te ise 10'u yangın, 14'ü de deprem kaynaklı olmak üzere 24 köy evinin ihalesini yaparak inşa sürecini başlattık. Temelini atacağımız bu konutlar, nitelikli ve depremlere karşı dayanıklı inşa edilecek olup inşallah en kısa sürede tamamlanarak ailelerin huzur ve güven içinde yaşayabileceği sıcak yuvalara dönüşecek."
"Devletimiz, vatandaşların yaralarını sarma noktasında Balıkesir'deydi"
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da depremle sarsılan ilçede vatandaşların konutları ve iş yerlerinin zarar gördüğünü, depremden hemen sonra ilgili bakanların bölgeye intikal ettiğini söyledi.
Afet Koordinasyon Merkezi'nin hemen göreve çağrıldığını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Biz, Ankara'dan koordinasyonu sağlıyorduk. AFAD Başkanlığı'ndaki arama kurtarma müdahale ekipleri, hemen bölgeye intikal etmişlerdi. Vatandaşların yaralarını sarma noktasında da devletimiz, Balıkesir'deydi. Depremlerden sonra ilk akla gelen, geçici barınma ihtiyacı için çadır kurmaktır. Sındırgı'da da bu oldu. AFAD, daha depremden 24 saat geçmeden Sındırgı'ya, içinde beyaz eşyası, termosifonu ve diğer ihtiyaçları da olan konteynerler indirdi ve 48 saat dolmadan vatandaşlarımız, elektriği bağlanmış, altyapısı çekilmiş konteynerlerde yaşamaya başladı."
Karaloğlu, depremin üzerinden sadece 39 gün geçtiğini, bugün kalıcı konutların temelinin atıldığını ifade ederek, yeni konutların sahiplerine hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da depremden kısa süre sonra kalıcı konutlarının temelinin atılmasının, AK Parti hükümetlerinin eser ve hizmet siyasetinin, vatandaşlara hassasiyetinin sonucu olduğunu aktardı.
Uygur, AK Parti'nin "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek kurulduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin her köşesinde eğitimden ulaşıma, toplu konutlardan sosyal konutlara, sağlığa kadar her alanda, milletimizin her bir ferdinin refah seviyesini yükselttik. Bundan sonra da milletimiz için eser, hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise ilin deprem bölgesi olduğunu, ilgili kurumlarla kenti dirençli ve depreme dayanıklı hale getirmek için mücadele ettiklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Uluhan, Bakan Kurum'a Yağcıbedir halısı hediye etti.
Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın dua etmesinin ardından protokol üyeleri ve Sındırgılı kadınların katılımıyla butonlara basılarak, konutların temeli atıldı.
