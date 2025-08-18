Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki devir-teslim törenine katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.

Özcan Yıldırım  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki devir-teslim törenine katıldı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevi Orgeneral Metin Tokel'e devretti."

