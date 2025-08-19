Dolar
Gündem

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 7 milyon 896 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, "İstanbul'da 2. operasyon" başlığıyla yaptığı açıklamada, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham maddenin (yaklaşık 1 milyon 280 bin uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirildiğini belirtti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

