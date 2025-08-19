Dolar
Gündem

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Emrullah Cesur  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

