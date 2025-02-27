Dolar
36.43
Euro
38.03
Altın
2,871.75
ETH/USDT
2,318.80
BTC/USDT
85,567.00
BIST 100
9,737.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İmralı: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir

Zeynep Rakipoğlu, Başak Akbulut Yazar  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
İmralı: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir

İstanbul

DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi.

Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, DEM Partili Ahmet Türk ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Heyet, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Terör örgütü kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak
TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti
İmralı: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir
Emine Erdoğan'dan "2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı"na ilişkin paylaşım

Benzer haberler

İmralı: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir

İmralı: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir

Adalet Bakanı Tunç: Tüm hedef terörsüz bir Türkiye

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet