Dünya

Suriye’de YPG/SDG ile varılan mutabakat sonrası açıklanan 4 günlük ateşkes yürürlüğe girdi

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Ömer Erdem  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Suriye’de YPG/SDG ile varılan mutabakat sonrası açıklanan 4 günlük ateşkes yürürlüğe girdi

İstanbul

Suriye Savunma Bakanlığı, entegrasyon için terör örgütü YPG/SDG'ye tanınan 4 günlük süre çerçevesinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YPG/SDG ile varılan son mutabakat kapsamında, TSİ 20.00'den itibaren geçerli olmak üzere tüm askeri operasyon bölgelerinde 4 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkesin uygulanmaya başlandığı belirtildi. 

Açıklamaya göre mutabakat sağlanan maddeler şu şekilde:

"- SDG’ye, bölgelerin fiilen entegrasyonuna ilişkin ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin tamamlanması için 4 gün süre tanındı.

- Mutabakat sağlanması halinde, Suriye ordusu Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyecek, birlikler şehirlerin çevresinde konuşlanacak. Haseke vilayetinin ve Kamışlı kentinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve ayrıntılar daha sonra ele alınacak.

- Suriye askeri güçleri, Kürt köylerine girmeyecek, bu köylerde yerel halktan oluşan yerel güvenlik güçleri dışında silahlı unsur bulunmayacak.

- Sayın Mazlum Abdi, örgüt içinden Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için birer aday, Halk Meclisi’nde temsil edilecek isimler ve devlet kurumlarında istihdam edilmek üzere personel listesi sunacak.

- SDG’ye bağlı tüm askeri ve güvenlik unsurlarının Savunma ve İçişleri bakanlıkları bünyesine entegre edilmesi hususunda anlaşma sağlandı. SDG’ye bağlı sivil kurumlar da Suriye hükümetinin idari yapısına entegre edilecek.

- Cumhurbaşkanlığı, Kürtlerin dilsel ve kültürel hakları ile vatandaşlık haklarına ilişkin 13 sayılı kararnamenin uygulanacağını, bunun da ulusal ortaklık temelinde, tüm bileşenlerinin haklarının güvence altına alındığı birleşik ve güçlü bir Suriye inşa edilmesine yönelik ortak bir bağlılığı yansıttığını bildirir.

- Söz konusu mutabakat, bugün saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe girecek."

Terör örgütü YPG/SDG'den yapılan açıklamada da "Ateşkese tam bağlıyız." ifadeleri kullanıldı.


İlgili konular
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
MSB: Sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır
Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda Suriye'deki durumu görüştü

