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Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak

Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan feribot seferleri fırtına beklendiği için iptal edildi.

Burak Akay   | 13.10.2022
Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, 15 Ekim Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

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Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak
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