Dolar
39.60
Euro
46.10
Altın
3,321.05
ETH/USDT
2,455.40
BTC/USDT
105,969.00
BIST 100
9,448.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ile İran arasında varıldığı belirtilen ateşkese ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
logo
Dünya

ABD'nin doğusu aşırı sıcak hava dalgası altında

ABD'nin doğusunu etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgasının 160 milyon kişinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Ahmet Furkan Mercan  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
ABD'nin doğusu aşırı sıcak hava dalgası altında

New York

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne (NWS) göre ABD'nin doğu bölgeleri, dünden beri kavurucu sıcakların etkisi altına girdi.

New York kentinde termometreler 37,7 dereceyi gördü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kennedy Uluslararası Havaalanı bölgesinde sıcaklık öğle vakti 38 dereceye ulaştı.

New York metropol bölgesinde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basına yaptığı açıklamada, her yıl kavurucu sıcaklıkların kentte 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu kaydetti.

Adams, "Bu aşırı sıcaklık sadece New Yorklular için rahatsız edici ve baskıcı olmayacak. Eğer buna bizim istediğimiz anlayışla yaklaşmazsanız, bu acımasız ve tehlikeli olacak" dedi.

Yüksek sıcaklıkların hafta içinde Washington, Baltimore ve Philadelphia bölgelerinde zirveye ulaşması ve toplamda 160 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) açıklamasına göre Atlantik Okyanusu'ndaki Azor Adaları'nın 1940 kilometre batısında "Andrea" tropikal fırtınası oluştu.

Atlantik kasırga sezonunun ilk tropikal fırtınası olarak kayda geçen "Andrea" fırtınasının kısa süreli olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi
Bakan Uraloğlu: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir
THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'da
Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

Benzer haberler

ABD'nin doğusu aşırı sıcak hava dalgası altında

ABD'nin doğusu aşırı sıcak hava dalgası altında

Ege Denizi için fırtına uyarısı

"Küresel ısınma" deri kıyafetlere talebi azalttı

Kars'ta polen yoğunluğu oluştu

Kars'ta polen yoğunluğu oluştu
Mayısta en düşük sıcaklık Kangal'da, en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da ölçüldü

Mayısta en düşük sıcaklık Kangal'da, en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da ölçüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet