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Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 31.07.2020
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Marmara'nın doğusunda hava durumunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği, bölge genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.

Bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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