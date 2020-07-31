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Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

AA'nın haziran ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.

31.07.2020
Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde haziran ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.

Oylamada haber kategorisinde 28, yaşam kategorisinde 38 ve spor kategorisinde 8 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.

Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 6 Ağustos 23.59'a kadar sürecek.

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