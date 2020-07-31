Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı
AA'nın haziran ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde haziran ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.
Oylamada haber kategorisinde 28, yaşam kategorisinde 38 ve spor kategorisinde 8 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.
Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 6 Ağustos 23.59'a kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.