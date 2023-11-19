Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, açıklarında yer yer 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.