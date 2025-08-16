Erin Kasırgası'nın daha da güçlenmesi bekleniyor
Karayipler'de "Kategori 3" seviyesine yükselen Erin Kasırgası'nın gün içinde şiddetinin artması öngörülüyor.
Miami
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, tropikal fırtınadan kasırgaya yükselen Erin'i, "Kategori 3" seviyesinde belirlerken kasırganın ABD ana karasından uzaklaşmasının beklendiğini açıkladı.
Anguilla bölgesinin yaklaşık 275 kilometre kuzeydoğusunda ve maksimum hızı saatte 195 kilometre olarak ölçülen kasırganın, saatte 31 kilometre hızla batı-kuzeybatı yönünde ilerlediği gözlemlendi.
Yetkililer kasırganın şiddetinin gün içinde artacağını öngörürken kasırganın karaya ulaşması beklenmiyor. Ancak şiddetli rüzgarlar bölgedeki adaları etkiliyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı