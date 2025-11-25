Dolar
Dünya

ABD’nin Texas eyaletindeki kasırgada 100’den fazla ev hasar gördü

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan kasırga nedeniyle 100'den fazla ev hasar alırken, binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Bekir Aydoğan  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Ankara

CNN'in haberine göre yerel yetkililer, Harris County bölgesinde pazartesi günü meydana gelen kasırganın 100'den fazla eve zarar verdiğini belirtti.

Ciddi bir yaralanma ya da ölüm bildirilmeyen kasırga sonrası yetkililer, bölgede hasar gören gaz hatları olduğuna dair ihbarlar alındığını aktardı.

Öte yandan, ABD merkezli elektrik kuruluşu Center Point Energy, Houston bölgesinde ilk etapta yaklaşık 28 bin abonenin elektriksiz kaldığı, daha sonra aksaklıkların giderildiği ve bu sayının pazartesi itibarıyla 4 bin aboneye kadar düştüğü bilgisini paylaştı.

