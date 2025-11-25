Dolar
42.44
Euro
49.03
Altın
4,130.67
ETH/USDT
2,891.00
BTC/USDT
87,375.00
BIST 100
10,844.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” programına katılıyor
logo
Dünya

ABD'nin yaptırım uyguladığı UCM üyesi Guillou, yaptırımlara karşı AB'nin koruma mekanizmasını istedi

ABD'nin "İsrail aleyhindeki tutumu" nedeniyle yaptırım listesine aldığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi Nicolas Guillou, Avrupa bünyesinde bu yaptırımların etkisini kısıtlayıcı bir mekanizmanın işletilmesi çağrısında bulundu.

Şeyma Yiğit  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
ABD'nin yaptırım uyguladığı UCM üyesi Guillou, yaptırımlara karşı AB'nin koruma mekanizmasını istedi

Ankara

Fransız UCM Üyesi Guillou, Le Monde gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin uyguladığı yaptırımların günlük hayatına etkisini ele aldı.

Guillou, ABD yaptırım mekanizmasının başlangıçta insan hakları ihlallerini ele almak, terörizmle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için oluşturulduğunu hatırlattı.

Halihazırda ABD'nin yaptırım listesinde yaklaşık 15 bin kişinin bulunduğunu kaydeden Guillou, bu listede UCM'nin 9 üyesinin de yer aldığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kendisinin yaptırım listesinde olmasının günlük hayatının her alanını olumsuz etkilediğini dile getiren Guillou, "(Yaptırımlar) Herhangi bir ABD'li kişi veya kuruluşun, bireyin veya şirketin ve bunların yurt dışındaki iştiraklerinin bana hizmet sağlamasını yasaklıyor." dedi.

Amazon, Airbnb, PayPal gibi şirketlerdeki hesaplarının kapatıldığını ve bankalarda da dolar birimiyle yapılan tüm işlemlerinin kısıtlandığını, American Express, Visa, Mastercard gibi Amerikan ödeme sistemlerinin de iptal edildiğini belirten Guillou, "Bir günde kendinizi banka kartsız buluyorsunuz." diye konuştu.

Guillou, 20 yılı aşkın süredir mesleğini yaptığını ve UCM'nin kurucu anlaşması ile kabul edilen yasaların uygulanması için çalıştığını kaydederek, "Pusulam bu, bir yargıç olarak adaleti sağlamanın her zaman kolay olmadığını bilirsiniz ama bu saldırılar karşısında UCM yargıçları ve savcıları direniyor ve direnişlerini sürdürmeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

ABD yaptırımlarının etkisinin büyük ölçüde UCM'ye üye devletlerin seferberliğine bağlı olacağına dikkati çeken Guillou, "UCM için bir dönüm noktası, (hukukun) gerçek savunucuları kimler? Barbarlık karşısında insani değerleri savunma cesaretine kim sahip? Tam da bahsettiğimiz şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

Guillou, ABD yaptırımları dahil Avrupalılara üçüncü ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların etkisini azaltmak için Avrupa Birliği'nin (AB) koruma mekanizmalarını işletebileceğini söyledi.

AB'nin özellikle dijital ve bankacılık konularında daha fazla egemenliğe ihtiyaç duyduğunu dile getiren Guillou, bunlar ve askeri gibi bazı alanlarda egemenlik kurmadan "hukukun üstünlüğünün garanti edilemeyeceğini" vurguladı.

ABD yönetimi 20 Ağustos'ta Guillou'nun da aralarında bulunduğu UCM üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. UCM, ABD'nin bu kararını "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Ankara'daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nı ziyaret etti
Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu
Samsun Kızılırmak Deltası'nda suları çekilen göller sonbahar yağışlarıyla canlandı
İstanbul'da yasa dışı yaban hayatı ürünlerine el konuldu
Milli İstihbarat Akademisi, kış okulu başvurularını açtı

Benzer haberler

Zelenskiy "barış planı"nı Trump'la görüşmek için bu ay ABD'ye gidecek

Zelenskiy "barış planı"nı Trump'la görüşmek için bu ay ABD'ye gidecek

ABD’nin Texas eyaletindeki kasırgada 100’den fazla ev hasar gördü

ABD'nin yaptırım uyguladığı UCM üyesi Guillou, yaptırımlara karşı AB'nin koruma mekanizmasını istedi

Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinde yeni jeoekonomik dönem

Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinde yeni jeoekonomik dönem
Gazze için kritik adım: BMGK'nin 2803 sayılı kararı nasıl okunmalı?

Gazze için kritik adım: BMGK'nin 2803 sayılı kararı nasıl okunmalı?
Macron'a göre ABD'nin Ukrayna "barış planı" Avrupalılar lehine müzakere edilmeli ve geliştirilmeli

Macron'a göre ABD'nin Ukrayna "barış planı" Avrupalılar lehine müzakere edilmeli ve geliştirilmeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet