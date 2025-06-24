Dolar
39.59
Euro
46.10
Altın
3,320.84
ETH/USDT
2,455.50
BTC/USDT
106,000.00
BIST 100
9,448.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ile İran arasında varıldığı belirtilen ateşkese ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

UAEA Başkanı Grossi, İran'daki nükleer tesislerin dışında radyasyon sızıntısı olmadığını belirtti

UAEA Başkanı Grossi, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'daki nükleer tesislerin içerisinde bazı radyoaktif ve kimyasal salınım yaşandığını ancak tesis dışında radyasyon seviyelerinin artmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

Salih Okuroğlu  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
UAEA Başkanı Grossi, İran'daki nükleer tesislerin dışında radyasyon sızıntısı olmadığını belirtti Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'daki nükleer tesislerin içerisinde bazı radyoaktif ve kimyasal salınım yaşandığını ancak tesis dışında radyasyon seviyelerinin artmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

UAEA'dan yapılan paylaşıma göre, Grossi, İran'daki nükleer tesislerin durumuna ve İsrail ile İran arasındaki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grossi, "İran'daki durumla ilgili olarak bugün yapılan açıklamaları" memnuniyetle karşıladığını yineledi.

UAEA ile işbirliğini yeniden başlatmanın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasında kilit bir önem taşıdığını ifade eden Grossi, UAEA müfettişlerinin çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Grossi, "Bu saldırılar sırasında, uranyum dönüştürme ve zenginleştirme tesisleri de dahil İran'daki çeşitli nükleer tesislerde büyük hasar gördük. Değerlendirmemize göre, etkilenen tesislerin içinde nükleer malzeme (çoğunlukla farklı derecelerde zenginleştirilmiş uranyum) içeren bazı lokal radyoaktif ve kimyasal salınımlar yaşanmıştır ancak tesis dışında radyasyon seviyelerinin arttığına dair bir rapor bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

UAEA'nın, komşu ülkelerdeki nüfusa ve çevreye radyolojik bir etkinin olmadığı konusunda güvence verebileceğini aktaran Grossi, "Nükleer güvenlik açısından en önemlisi, İran'ın araştırma ve enerji reaktörlerinin hedef alınmamış olmasıdır." dedi.

Grossi, ABD'nin saldırıları sonrası 23 Haziran'da yapılan saldırılara ilişkin UAEA'nın, Fordo'daki nükleer tesisin yer altı kısmına yakın erişim yolu ve girişlerinden birinin vurulduğunu öngördüklerini belirtti.

UAEA Başkanı Grossi, Natanz'daki nükleer tesiste ise (uranyum) zenginleştirme ve depolama için kullanılan yeraltı kısımlarının üzerinde ABD'nin saldırılarından kaynaklanan iki delik tespit edildiğini, bunun da içeride kimyasal açıdan tehlikeye neden olabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi
Bakan Uraloğlu: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir
THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'da
Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

Benzer haberler

UAEA Başkanı Grossi, İran'daki nükleer tesislerin dışında radyasyon sızıntısı olmadığını belirtti

UAEA Başkanı Grossi, İran'daki nükleer tesislerin dışında radyasyon sızıntısı olmadığını belirtti

ABD'nin İran'a saldırısı: Müzakere masasına geri dönülecek mi?

UAEA Başkanı'ndan "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması"nın çökebileceği uyarısı

UAEA Başkanı Grossi: Nükleer tesislere asla saldırılmamalı

UAEA Başkanı Grossi: Nükleer tesislere asla saldırılmamalı
UAEA Başkanı Grossi, UAEA raporunun İsrail'in İran'a saldırmasına gerekçe sağladığı iddiasını reddetti

UAEA Başkanı Grossi, UAEA raporunun İsrail'in İran'a saldırmasına gerekçe sağladığı iddiasını reddetti
İran'dan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'ye "gerçeği örtbas ettiniz" tepkisi

İran'dan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'ye "gerçeği örtbas ettiniz" tepkisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet