Dolar
40.05
Euro
47.06
Altın
3,325.94
ETH/USDT
2,776.10
BTC/USDT
111,073.00
BIST 100
10,336.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Hükümlü ve Tutuklu Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi Hakkında Protokol İmza Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya

AB Konseyi: İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğini doğrulayabilecek tek tarafsız kurum UAEA’dır

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğini doğrulayabilecek tek tarafsız kurumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) olduğunu belirtti.

Salih Okuroğlu  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
AB Konseyi: İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğini doğrulayabilecek tek tarafsız kurum UAEA’dır

Viyana

AB Konseyi Başkanı Costa, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı" için bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'da UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldiğini bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Costa, AB'nin UAEA'nın İran ile ilişkilerinde oynadığı merkezi rolü desteklediğini belirterek, "UAEA, İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu doğrulayabilecek tek tarafsız kurum olmaya devam etmektedir. İran'ın nükleer silah elde etmesine asla izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Konsey Başkanı Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) tam olarak uyması ve UAEA denetimlerinin yeniden başlamasını sağlaması gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

Grossi ise görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın nükleer alt yapısını desteklemek için yaptığı çalışmalar hakkında Costa ile görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

UAEA Başkanı Grossi, İran'da ve küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki çabalarını desteklediği için AB’ye minnettar olduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi" pazar günü yapılacak
Müzisyen Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı
İzmir'deki kentsel dönüşüm hak sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor
Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları duyurusu yayımlandı

Benzer haberler

AB Konseyi: İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğini doğrulayabilecek tek tarafsız kurum UAEA’dır

AB Konseyi: İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğini doğrulayabilecek tek tarafsız kurum UAEA’dır

Pezeşkiyan: UAEA ile işbirliği İran'ın nükleer meselesine yönelik çifte standardın düzeltilmesine bağlı

Macaristan Başbakanı Orban'dan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e "yolsuzluk" suçlaması

Çin, Rusya ile sahip olduğu işbirliğine müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi

Çin, Rusya ile sahip olduğu işbirliğine müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi
Mesajlaşma uygulamaları ulusal güvenliği tehdit mi ediyor?

Mesajlaşma uygulamaları ulusal güvenliği tehdit mi ediyor?
AB Temel Haklar Kurumu FRA'dan barışçıl toplanma hakkının eşit uygulanması çağrısı

AB Temel Haklar Kurumu FRA'dan barışçıl toplanma hakkının eşit uygulanması çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet