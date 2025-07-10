Dolar
40.05
Euro
47.06
Altın
3,325.94
ETH/USDT
2,776.10
BTC/USDT
111,073.00
BIST 100
10,336.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Hükümlü ve Tutuklu Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi Hakkında Protokol İmza Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya

ABD'li Büyükelçi Barrack: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ve Irak'ta federal yönetim modellerinin işleyemeyeceğini belirterek, "Hepimizin uzlaşması ve şu sonuca varması gerekiyor: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye." dedi.

Zeynep Katre Oran, Muhammed Karabacak  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
ABD'li Büyükelçi Barrack: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye

Ankara/Şam

Barrack, Erbil merkezli Rudaw kanalına açıklamalarda bulundu.

Şam yönetiminin "Tek vatan, tek millet, tek ordusu ve tek hükümet" doğrultusunda, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'yi ulusal çerçeveye dahil etme konusunda istekli olduğunu belirten Barrack, "Bence Suriye hükümeti bu çıkarları uzlaştıracak bir yol bulma konusundaki esnekliğini çok iyi ve kararlı bir şekilde gösterdi." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Barrack, "SDG’nin (PKK/YPG) bu durumu kabul etme, müzakere etme ve adım atma konusunda ağır davrandığını düşünüyorum. Onlara tavsiyem de bu süreci hızlandırmalarıdır. Tek bir yol var, o yol da Şam'dır. Mesaj budur." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Irak'taki Kürtlerin özerkliğine ilişkin açıklamalarına değinen Barrack, Rubio'nun sözlerinin "bağımsız Kürdistan değil Kürt kimliğine saygı" ile ilgili olduğunu aktardı.

Barrack, "(Rubio’nun) Bağımsız bir Kürdistan'ı kastettiğine inanmıyorum. O, tüm bu kültürlere, tüm bu anılara, dile, kültüre, halka ve eğitimlerine saygı duyulması gerektiğini söylüyor." ifadesini kullandı.

Federalizm tartışmalarını anımsatan Barrack, "Sorun şu ki, tüm bu (Irak ve Suriye) ülkelerde federalizmin işlemediğini ve bir devlet içinde (başka) bağımsız bir devlet kurulamayacağını gördük" dedi.

Barrack, "Hepimizin uzlaşması ve şu sonuca varması gerekiyor: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye." diye konuştu.

Zamanın tükendiği uyarısında bulunan Barrack, "Dünya hızla ilerliyor, bölge çok hızlı hareket ediyor. Son üç haftada olanlara bakın, inanılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi" pazar günü yapılacak
Müzisyen Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı
İzmir'deki kentsel dönüşüm hak sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor
Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları duyurusu yayımlandı

Benzer haberler

ABD'li Büyükelçi Barrack: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye

ABD'li Büyükelçi Barrack: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye

NASA'nın 2 bin 145 üst düzey personelinin işten ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü

Brezilya, Trump’ın ülkeye yönelik gümrük tarifelerine karşılık verecek

ABD yönetimi, Filistin destekçilerini hedef alırken İsrail yanlısı "fişleme" sitelerinden faydalanmış

ABD yönetimi, Filistin destekçilerini hedef alırken İsrail yanlısı "fişleme" sitelerinden faydalanmış
TÜRKSAT'tan Suriye'ye uydu desteği

TÜRKSAT'tan Suriye'ye uydu desteği
ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişimi soruşturması kapsamında 6 çalışanını görevden uzaklaştırdı

ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişimi soruşturması kapsamında 6 çalışanını görevden uzaklaştırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet