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Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Ali Kemal Akan   | 23.11.2021
Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Ankara

Kuzey Ege'de yarın fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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