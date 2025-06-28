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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Dilhan Türker Yıldız  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Kuzey Ege'de günün ilk saatlerinde güneyden, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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Güney Ege'de ise rüzgar yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, pazartesi sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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