Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Kuzey Ege'de günün ilk saatlerinde güneyden, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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Güney Ege'de ise rüzgar yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, pazartesi sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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