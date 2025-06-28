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Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Müslüm Etgü  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Sıcaktan korunmak isteyen kimi vatandaşlar parklarda, kimileri ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşların su ile serinlemeye, bazılarının ise şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görülüyor.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

Hamza Çakallı, havaların çok sıcak olması nedeniyle başını örttüğünü ve serin olduğu için Balıklıgöl'deki yeşil alanda dinlendiğini söyledi.

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