Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sıcaktan korunmak isteyen kimi vatandaşlar parklarda, kimileri ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.
Bazı vatandaşların su ile serinlemeye, bazılarının ise şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görülüyor.
Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.
Hamza Çakallı, havaların çok sıcak olması nedeniyle başını örttüğünü ve serin olduğu için Balıklıgöl'deki yeşil alanda dinlendiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.