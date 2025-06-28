Libya'da görev yapan Pilot Albay Maden, kalp krizi sonucu şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da görev yapan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in kalp krizi sonucu şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Libya'da görev yapmakta olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
June 28, 2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot Albay Maden'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi başında şehit olan 53 yaşındaki Maden'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Şehit Pilot Albay Maden'in İzmir'deki babaevine Türk bayrağı asıldı
Yetkililer, şehidin Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasına şehadet haberini verdi.
Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Evin balkonuna Türk bayrağı asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.
Şehidin ağabeyi Aşkın Maden, çok üzgün olduklarını söyledi.
Maden, kardeşinin görev süresinin bitmesine yaklaşık 1 ay kaldığını belirterek, "Görev süresinin bitmesini ve dönmesini bekliyorduk. Telefonda konuştuğumuz zamanlarda iyi olduğunu söylüyordu. Biz şehit haberlerini televizyonda görürdük, taziye ziyaretine giderdik. Aynı şeyi biz yaşadık, başımıza geldi. Artık biz de şehit ailesi olduk. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
Şehidin cenazesi, yarın öğle vakti İzmir'de düzenlenecek törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.