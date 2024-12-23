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Eskişehir'de sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sokakta yürüyen kişiye sahipsiz bir grup köpeğin saldırdığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yavuz Emrah Sever  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Eskişehir'de sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Eskişehir

Şarhöyük Mahallesi'ndeki bir sokakta yürüyen kişiyi, sahipsiz 8 köpek takip etmeye başladı. Köpeklerin kendisini takip etmesinden tedirgin olan genç, bir avluya yaslanarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Köpeklerin ısrarla üzerine gelmesi üzerine sırtındaki çantasını çıkarak kendisini korumaya çalışan kişi, bir süre sonra köpekleri kendinden uzaklaştırmayı başardı.

Gencin 8 köpeğin saldırısından yara almadan kurtulduğu anlar, çevredeki bir binada bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Köpeklerin gence saldırdığı noktaya yakın bölgede üniversite öğrencilerinin barındığı bir yurt ile çocukların oyun oynadığı parkın bulunduğu öğrenildi.

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