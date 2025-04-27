Osmaniye'de lokanta çalışanı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Osmaniye'de yemek yerken boğazına yemek kaçan müşteri, lokanta çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Osmaniye
Adnan Menderes Mahallesi'nde bir lokantada yemek yiyen İbrahim Fırat'ın soluk borusuna yemek kaçtı.
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Fırat'ın nefes alamadığını gören lokanta çalışanı Servet Arslan, Fırat'a Heimlich manevrası yaptı.
Osmaniye'de lokanta çalışanı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı https://t.co/8IhC6xnVMw pic.twitter.com/ERFYt7MmPt— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 27, 2025
Boğazına kaçan yemek manevra sayesinde çıkan Fırat, rahat nefes almaya başladı.
Olay lokantanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.