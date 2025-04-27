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Osmaniye'de lokanta çalışanı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Osmaniye'de yemek yerken boğazına yemek kaçan müşteri, lokanta çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Muzaffer Çağlıyaner  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Osmaniye'de lokanta çalışanı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Osmaniye

Adnan Menderes Mahallesi'nde bir lokantada yemek yiyen İbrahim Fırat'ın soluk borusuna yemek kaçtı.

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Fırat'ın nefes alamadığını gören lokanta çalışanı Servet Arslan, Fırat'a Heimlich manevrası yaptı.

Boğazına kaçan yemek manevra sayesinde çıkan Fırat, rahat nefes almaya başladı.

Olay lokantanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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